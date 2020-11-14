Вор воспользовался услугами грузчиков при краже рояля в Тверской области

За кражу рояля мужчину могут отправить на зону на шесть лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Торжке из дома, принадлежащего жительнице Новгородской области, среди бела дня украли рояль. Его стоимость оценили в 40 тыс. рублей.

Поймать "любителя" чужих музыкальных инструментов помогли свидетели. Они рассказали оперативникам, что к дому подъехал мужчина средних лет на "Ниве" с прицепом.

По словам очевидцев, рояль вытаскивал не сам. Нагло воспользовался услугами грузчиков. Они погрузили инструмент в его прицеп, и вор спокойно уехал.

Подозреваемый в краже уже задержан. Это 44-летний неоднократно судимый местный житель.

Как сообщили в УМВД по Тверской области, он на шесть лет может отправиться на зону. Возбуждено уголовное дело.