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Общество

Вор воспользовался услугами грузчиков при краже рояля в Тверской области

Его уже поймали
Александр ЖМУЛИН
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За кражу рояля мужчину могут отправить на зону на шесть лет.

За кражу рояля мужчину могут отправить на зону на шесть лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Торжке из дома, принадлежащего жительнице Новгородской области, среди бела дня украли рояль. Его стоимость оценили в 40 тыс. рублей.

Поймать "любителя" чужих музыкальных инструментов помогли свидетели. Они рассказали оперативникам, что к дому подъехал мужчина средних лет на "Ниве" с прицепом.

По словам очевидцев, рояль вытаскивал не сам. Нагло воспользовался услугами грузчиков. Они погрузили инструмент в его прицеп, и вор спокойно уехал.

Подозреваемый в краже уже задержан. Это 44-летний неоднократно судимый местный житель.

Как сообщили в УМВД по Тверской области, он на шесть лет может отправиться на зону. Возбуждено уголовное дело.