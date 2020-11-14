Больше 7600 семей получают пособия на третьего и последующих детей в Тверской области

С начала года в регионе получателями ежемесячных выплат на третьего и последующих детей стали 7634 семьи. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в регионе получателями ежемесячных выплат на третьего и последующих детей стали 7634 семьи. Пособие предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Выплата предусмотрена семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения.

Размер пособия в 2020-м составляет 11399 рублей. Всего в этом году на эти выплаты предусмотрено свыше 975 млн рублей, в том числе более 819 млн за счёт средств федерального бюджета.

Как не раз подчеркивал губернатор Игорь Руденя, одна из основных задач в регионе - улучшить демографическую ситуацию.