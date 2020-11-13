Умер заслуженный артист России, актёр Тверского театра драмы Виталий Синицкий

Виталий Синицкий в роли управляющего отелем в спектакле «№13 (Беспорядок)». Фото: архив Тверской театр драмы/tatd.ru.

Утром 13 ноября не стало заслуженного артиста России, актёра Тверского театре драмы Виталия Синицкого. Тверским подмосткам он отдал 58 лет жизни. «Содержательный и глубокий артист, обладавший безупречной скромностью и на сцене отдававший себя без остатка», – вспоминают о нем коллеги.

Виталий Синицкий родился в 1936 году в городе Нахичевань в Азербайджане.

Поступил в Московский авиационный институт, откуда был призван в армию. Демобилизовавшись, он попал работать в театр – в МХАТ рабочим сцены. Затем служил актером в Вышневолоцком драматическом театре. В 1962 году он поступил в Школу-студию МХАТа при Калининском драматическом театре, куда набирал курс Георгий Георгиевский.

В 1966 году Виталий Синицкий, получив образование, остался в труппе театра вместе со своей одногруппницей Наиной Хониной. Много лет плодотворной работы объединяло Виталия Синицкого с режиссером и народной артисткой России Верой Ефремовой.

Виталий Синицкий сыграл десятки разноплановых ролей от Платона Кречета в одноименном спектакле по Корнейчуку до управляющего в комедии «№13 (Беспорядок)» Куни, от Сталина в «Детях Арбата» Рыбакова до Сидорки в «Уроке дочкам» Крылова, от Епиходов в «Вишневом саду» Чехова до Эдгара в «Играем Стриндберга» по Дюрренматту … И это далеко не всё.

Виталий Синицкий сыграл десятки разноплановых ролей... Фото: архив Тверского театра драмы/tatd.ru.

Виталий Афанасьевич – создатель и исполнитель моноспектакля «Гамлет» по Шекспиру. Как режиссер поставил на малой сцене театра такие спектакли, как: «Медея» по пьесе Ануя, «Играем Стриндберга» Дюрренматта, «На закате солнца» Дамскер, «Стеклянный зверинец» Уильямса.

В последний раз играл на сцене родного театра 5 марта 2020 года в комедии «Клинический случай» в роли сэра Уильяма Нельсона.

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным, близким и поклонникам таланта Виталия Синицкого. Прощание с актером и отпевание состоятся в понедельник 16 ноября в 10:00 в Церкви Арсения Тверского по адресу улица Строителей, дом 3.