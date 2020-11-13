В Тверском театре драмы заменяют и отменяют спектакли

В Тверском театре драмы идут замены и отмены спектаклей из-за самочувствия исполнителей. Фото: архив Тверского академического театра драмы/tatd.ru.

В Тверском театре драмы с 12 ноября в афише происходят изменения. 13 ноября вместо спектакля «Дачная лихорадка» состоится спектакль «Ужин дураков». 14 ноября отменили «Свадьбу Кречинского» и сыграют «Свидетеля обвинения». И 15 ноября представят «Свидетеля обвинения», а не стоявший ранее «№13». 18 ноября отменяется показ «Отцов и детей».

В соцсетях храма Мельпомены указано, что все купленные билеты действительны на «замену». В случае отмены, билеты принимают в кассе театра. Зрителям приносят извинения за доставленные неудобства. Узнать больше информации можно по телефонам кассы и администрации (4822) 32-09-09, (4822) 32-22-92.

– По требованиям Роспотребнадзора сотрудникам театра на входе проводится термометрия. И даже тех, у кого 37 градусов, отправляют домой для наблюдения за своим здоровьем и более подробной диагностики. В связи с чем возникла ситуация с заменой спектаклей. Более подробно, что происходит, будем знать чуть позже, – прокомментировали в пресс-службе Тверского театра драмы.

Между тем, 27 и 28 ноября, а также 2 и 16 декабря на большой сцене театра драмы представят премьеру, которую перенесли с малой – спектакль «Василий Тёркин» по книге Александра Твардовского. На малой сцене военная постановка была представлена 3 сентября, а затем с ней гастролировали по районам. Из-за того, что малая сцена до конца 2020 года не работает, режиссёр-постановщик Александр Сафронов создал вариант сценографии для большой.

В конце ноября на большой сцене Тверского театра драмы спектакль «Василий Тёркин». Афиша: Наталья Тихонова.

13 ноября сообщили о смерти заслуженного артиста России Виталия Синицкого. «КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и коллегам Виталия Афанасьевича!