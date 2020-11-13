Подрядчик завершает ремонт дороги в районе Горбатого моста в Твери

Работы на участке ведутся круглосуточно Фото: администрация Твери

Днем, 13 ноября, в Заволжском районе Твери снова образовалась большая пробка. Из-за ремонта дорожного покрытия на участке от областной больницы до Горбатого моста организовано реверсивное движение, что создает затруднения для проезда.

В администрации Твери уточнили, что ремонт продлится ориентировочно еще два дня. Подрядчик работает круглосуточно.

- Вночь на 13 ноября была завершена укладка выравнивающего слоя асфальта на данном участке. В ближайшие два дня будет уложен верхний слой асфальтобетона и основной объём работ будет завершён, - сообщили власти.

Водителям рекомендовано в ближайшие дни по возможности воздержаться от проезда по данному отрезку Петербургского шоссе или планировать маршруты с запасом времени.