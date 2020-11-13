Двое грабителей в масках напали на пенсионерку в Тверской области

Фигуранты осуждены на 7 лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приговором Вышневолоцкого межрайонного суда двое жителей Спировского района признаны виновными в совершении разбоя.

Преступление было совершено 17 февраля 2020 года. Двое пьяных мужчин в масках и с ножами напали на 80-летнюю местную жительницу.

Входную дверь женщина нападавшим не открыла, и они вломились в окно. Пострадавшую дважды ударили по лицу и, угрожая ножом, похитили алкоголь, сигареты, кофе. Ущерб составил 1000 рублей.

Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.