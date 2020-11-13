Водитель Mercedes спровоцировал ДТП на трассе в Тверской области

Mercedes столкнулся на встречке с Mitsubishi Pajero на трассе М-9 в Тверской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Торопецком районе на 405 километре трассы М-9 37-летний водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, Mitsubishi Pajero. Причина, по которой он свернул на эту часть дороги, неизвестна. Пострадал автомобилист мужчина за рулем немецкой иномарки.

Водителя Mercedes увезли в больницу до приезда «скорой». Предположительно он получил травму правой ноги. У водителя Mitsubishi Pajero не было признаков алкогольного опьянения.

Областное ГИБДД напоминает, что на федеральных трассах водители должны быть максимально внимательны и осторожны. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быстро реагировать в экстренной ситуации.