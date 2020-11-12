15-летнего подростка и его товарища подозревают в грабеже в Тверской области

Молодых людей задержали за грабеж Фото: Евгения ГУСЕВА

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя и его 20-летнего знакомого. Молодых людей подозревают в совершении грабежа (п. "а" ч.2 ст. 161 УК РФ).

По версии следствия, вечером, 3 ноября, на одной из улиц Ржева подозреваемые похитили у прохожего мобильный телефон и скрылись с места происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.