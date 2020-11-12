В Тверской области братьев-медвежат Карела и Кузю выпустили на свободу

Карела и Кузю выпустили на свободу Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Братьев-медвежат Карела и Кузю выпустили на свободу. Трогательным видео поделились работники Центра спасения медвежат-сирот, что в селе Бубоницы Тверской области.

Карел и Кузя были первыми медвежатами, которые поступили на реабилитацию в центр Пажетновых в 2020 году. Медвежьих малышей привезли из Карелии в январе. Их вес был около 700 граммов, а возраст - около недели.

Какое-то время косолапые оставались в берлоге без матери и подхватили пневмонию. В центре за ними было организовано круглосуточное наблюдение и назначено лечение. Карел быстро пошел на поправку, а у Кузи почти не было шансов выжить. Но в заботливых руках биологов и под присмотром ветеринаров медвежата вылечились.

Перед выпуском повзрослевших медвежат осмотрели, на уши прикрепили специальную бирку и отвезли в лес.

Теперь Карел и Кузя - на свободе и готовятся к зимней спячке.