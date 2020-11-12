Инспекторы ГИМС Тверской области напоминают о правилах безопасности на водоемах

Инспекторы ГИМС напоминают о соблюдении правил безопасности на водных объектах Фото: Альберт БОЙКОВ

Государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области проводят патрулирования водных объектов и напоминают жителям о соблюдении мер безопасности в осенне-зимний период.

- Вода в осенне-зимний период - это источник повышенной опасности. Не стоит выходить на непрочный лед, особенно во время становления первого ледового покрытия, - обращает внимание старший инспектор по маломерным судам - руководитель Вышневолоцкого инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России ГУ МЧС России по Тверской области Андрей Иванов. - Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки.

По статистике МЧС, в зимой 2019-2020 годов на водоемах Тверской области погибло семь взрослых и один ребенок.