Жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе кормушек

Тверичан приглашают покормить птиц и смастерить кормушку Фото: Юлия КЛЮЕВА

Конкурс кормушек стартовал 12 ноября 2020 года. Акцию традиционно устраивает Центрально-Лесной государственный заповедник.

В акции могут принимать участие воспитанники дошкольных учреждений, школьники, учащиеся учреждений дополнительного образования, их коллективы (кружки, клубы, группы), студенты ВУЗов и СУЗов, семейные коллективы.

Кормушки долдны быть выполнены самостоятельно из природных материалов, удобны и безопасны для птиц. Покупные в конкурсе участвовать не будут.

Работы принимаются до 14 февраля 2021 года.

Фотографии с пометкой "Лучшая кормушка для птиц из природных материалов 2020-2021" (на белом листе бумаги рядом с конкурсной работой) и указанием контактных данных (ФИО либо название коллектива, номер школьного/дошкольного учреждения, класс или группа, электронный адрес и телефон) необходимо отправлять на электронный адрес forestprosvet@gmail.com. В теме письма указать: "Фото на конкурс "Лучшая кормушка для птиц из природных материалов 2020-2021".

Список победителей будет опубликован 1 марта 2021 года на сайте заповедника и в социальной сети ВКонтакте.