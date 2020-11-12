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Общество

Для детей из малообеспеченных семей Твери купят новогодние подарки на 572,7 тысячи рублей

Тендер на закупку подарочных кондитерских наборов опубликован на сайте госзакупок
Виктория ТУШКОВА
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Сладости будут упакованы в праздничную новогоднюю картонную коробку.

Сладости будут упакованы в праздничную новогоднюю картонную коробку.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Для детей из малообеспеченных детей Твери купят новогодние подарки, соответствующий лот появился на Госзакупках. На подарки запланировано потратить 572 672,10 рублей - такова начальная цена контракта. Всего будет закуплено 1907 подарков. Значит, каждый будет стоить около трехсот рублей.

В кондитерский набор, согласно техзаданию, должны войти: 100-граммовая плитка шоколада, две шоколадные монетки, два шоколадных батончика, жевательный мармелад, драже, шоколадная фигурка, десять видов конфет с разными начинками и глазурью (по две каждого вида), три ириски и печенье. Сладости будут упакованы в праздничную новогоднюю картонную коробку.