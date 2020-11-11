По 1 млн рублей могут получить сельские педагоги в Тверской области

В 2020-2022 годах на подъемные сельским педагогам Верхневолжья из федерального бюджета направят 26,1 млн рублей, плюс 4,9 млн добавит регион. Фото: Архив "КП"

Отбор продлен с 10 ноября до 10 декабря. Об этом сообщает областное правительство.

Педагоги, переехавшие в сельской местность учить детей, имеют право получить 1 млн рублей по программе «Земский учитель».

В этом году по итогам конкурсного отбора уже решено, что по миллиону получат девять педагогов. Это учителя русского языка и литературы, математики, химии, биологии, истории и физической культуры.

По результатам дополнительного конкурсного отбора выберут еще двух педагогов.

Как отмечал губернатор Игорь Руденя, сейчас в сфере образования в регионе одна из основных задач – привлечь учителей в сельские школы.

В 2020-2022 годах на подъемные сельским педагогам Верхневолжья из федерального бюджета направят 26,1 млн рублей, плюс 4,9 млн добавит регион.

В итоге в 2021-2022 годах выплату по программе смогут получить ещё 20 учителей.