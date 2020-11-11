В Твери появился бюст основателя первой учительской школы Павла Максимовича

В сквере ТвГУ установили бюст Павла Максимовича Фото: администрация Твери

11 ноября в сквере Тверского государственного университета состоялось торжественное открытие бюста известному общественному деятелю Павлу Павловичу Максимовичу. Именно он основал первую в России учительскую школу для девушек всех сословий.

Школа Павла Максимовича действовала почти пятьдесят лет и заложила основу для создания системы подготовки педагогических кадров. Учебное заведение отмечалось высокими наградами на выставках, а имя общественного деятеля Максимовича стало известно далеко за пределами области.

С инициативой установки бюста в сквере ТвГУ выступила Ассоциации выпускников университета. Автором скульптурной композиции стал Александр Пшерацкий.