Госавтоинспекторы остановили 55 водителей с признаками опьянения в Тверской области

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудниками УГИБДД России по Тверской области в ходе профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое состоялось с 6 по 8 ноября, было остановлено 55 водителей с признаками опьянения. Из них 16 водителей - в Твери.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей региона исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о нарушениях в полицию по телефонам: 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).