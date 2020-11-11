Автомобильные колеса и бетономешалку украли из гаража жителя Твери

Похищенное вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери с заявлением о краже обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его гаража похищены 16 автомобильных колес и бетономешалка. Ущерб составил 59 000 рублей.

На месте оперативники установили, что злоумышленник проник в гараж через незапертую дверь. На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Подозреваемого задержали. Им оказался 21-летний местный житель. Фигурант пояснил, что похищенные колеса спрятал у себя в гараже в соседнем кооперативе и планировал их перепродать.

Похищенное вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.