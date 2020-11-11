В Твери высокопоставленный сотрудник военкомата задержан за взятку

Высокопоставленный сотрудник военкомата задержан за взятку Фото: УФСБ России по Тверской области

Отделом ФСБ России по Тверскому гарнизону во взаимодействии с региональным УФСБ РФ пресечена противоправная деятельность высокопоставленного сотрудника Военного комиссариата Тверской области.

Установлено, что сотрудник действовал в интересах коммерческих фирм, занимающихся предоставлением услуг по установке памятников ветеранам Великой Отечественной войны.

10 ноября 2020 года мужчину задержали сотрудники органов безопасности в момент получения взятки.

- Военным следственным отделом СК России по Тверскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Предполагаемый общий размер незаконно полученных денежных средств составил более миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.