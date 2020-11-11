В этом году отменили фестиваль «Кузьминки в Торжке» в Тверской области

На «Кузьминки в Торжке» в Тверской области в 2019 году приезжал сам Дед Мороз! В 2020 году из-за ковида праздник проводить не стали. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Из-за эпидемической обстановки в этом году отменили праздник «Кузьминки в Торжке», который должен был пройти 14 ноября в Новоторжском кремле. Гуляния перенесли на ноябрь 2021 года. Непростое решение приняли с заботой о здоровье и безопасности посетителей.

У восточных славян на Кузьминки провожали осень и встречали зиму. Их на Руси отмечали в честь святых бессребреников братьев Кузьмы и Демьяна.

В 2019 году в Торжок на празднество пожаловал сам Дед Мороз. В 2020 году коронавирус разрушил планы – как волшебного старца, так и организаторов «Кузьминок в Торжке».