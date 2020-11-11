В Тверской области реализуют на шесть проектов ППМИ больше, чем планировалось

Всего в этом году в ППМИ включено 266 проектов. Фото: Александр ЖМУЛИН

О том, что в регионе в этом году дополнительно реализуют шесть проектов по программе поддержки местных инициатив, сообщил губернатор Игорь Руденя на последнем заседании областного правительства.

- Откладывать их на следующий год не надо - погода позволяет провести необходимые работы, - пояснил Игорь Руденя.

На шесть проектов ППМИ больше удастся реализовать в этом году благодаря экономии бюджетных средств.

В итоге деньги направят на обустройство контейнерных площадок в Бежецке, обустройство территории для дрессировки и выгула собак в Ржеве, приведение в порядок дороги в деревне Бобровка Кесовогорского района. Кроме того, будет проведен ремонт уличных фонарей рядом с домами №17, 19 и №27, 29 по улице Баумана в Вышнем Волочке, а также - в деревне Паникля Нелидовского городского округа.

Как сообщает областное правительство, общая сумма средств на эти цели составит более 2,5 млн рублей.

Всего в этом году в ППМИ включено 266 проектов.