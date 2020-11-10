Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с автомобилем дорожных служб

Авария произошла на трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Водитель иномарки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель иномарки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 10 ноября на 155-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля "Киа Серато" наехал на стоящий на дороге "КамАз" дорожных служб. Спецтранспорт прикрывал рабочих, которые красили пешеходный переход. На участке были выставлены соответствующие дорожные знаки.

Водитель иномарки в результате столкновения погиб на месте ДТП.

ДТП