В Тверской области вековой юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны

10 ноября исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны, жительнице Вышнего Волочка Анастасии Павловне Сорокиной. Фото: от ПТО

10 ноября исполнилось 100 лет проживающей в Вышнем Волочке участнице Великой Отечественной войны Анастасии Павловне Сорокиной. Губернатор Игорь Руденя поздравил ее с вековым юбилеем.

- У Вас за плечами великая судьба честного и смелого человека, разделившего со своей страной тяготы Великой Отечественной войны, испытания послевоенных лет. Подвиг вашего поколения – это бесценное наследие нашей Отчизны, которое учит мужеству, сплоченности, беззаветной любви к родной земле, – сказано в поздравлении главы региона.

Анастасия Павловна во время войны была фельдшером Ораниенбаумского военкомата 11-й железнодорожной бригады и в управлении 11-й железнодорожной бригады Волховского фронта.

Пережила блокаду Ленинграда.

После войны работала старшей медсестрой в детских яслях № 1 Вышнего Волочка.

Удостоена Ордена Отечественной войны II степени, медали Жукова, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медали «Ветеран труда».