Более 280 тысяч жителей Тверской области привились от гриппа

В Тверской области привито 105 тысяч детей Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Ситуация по заболеваемости населения ОРВИ и гриппом остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области. По информации ведомства, на 45 неделе зарегистрировано чуть более 9100 случаев ОРВИ, 4100 случаев - среди детей.

- Заболеваемость ОРВИ, обусловлена исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). Случаев гриппа не зарегистрировано, - уверяют в Роспотребнадзоре.

В регионе продолжается прививочная кампания. По данным на 9 ноября в Тверской области привито против гриппа более 286 тысяч человек, в том числе 105 тысяч детей.