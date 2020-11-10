Сиделка украла у пенсионерки в Тверской области украшения, самовар и медали

Сиделка украла ценности у пенсионерки Фото: Анна КОЛГАНОВА

В полицию обратилась 80-летняя жительница деревни Ильицино Калязинского района. Пенсионерка сообщила, что из дома у неё были украдены ценные вещи: самовар, наручные часы, две медали, перстень с часами, бижутерия и кулон.

На месте сотрудники уголовного розыска совместно со следователями и участковым уполномоченным полиции опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденного.

Под подозрение правоохранителей попала сиделка, которая помогала женщине в течение нескольких меяцев.

Подозреваемая - 31-летняя жительница Сергиево-Посадского района Московской области была задержана и доставлена в полицию. Злоумышленница созналась в содеянном и пояснила, что находилась в тяжелой жизненной ситуации, поэтому воспользовалась плохим состоянием пенсионерки и тайно похитила ценности.

Похищенное вернули хозяйке.

За кражу фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.