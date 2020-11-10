Девушка пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

22-летняя водительница пострадала в столкновении четырех машин в Тверской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Вышнем Волочке на 301-м километре трассы М-10 в сторону Москвы Москву столкнулись четыре транспортных средства. Два ВАЗа, Citroen и Renault.
В аварии пострадала 22-летняя водительница Citroen. После оказания медицинской помощи девушку отпустили.
Все участники ДТП были трезвы.
Сотрудники областной Госавтоинспекции напоминают, что водителям важно держать на дороге дистанцию и боковой интервал. Кроме того, необходимо оперативно реагировать, если кто-то из участников дорожного движения затормозил или начал поворачивать.
ДТП с четырьмя легковушками произошло в Вышнем Волочке. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.