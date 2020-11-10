Девушка пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

22-летняя водительница пострадала в столкновении четырех машин в Тверской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вышнем Волочке на 301-м километре трассы М-10 в сторону Москвы Москву столкнулись четыре транспортных средства. Два ВАЗа, Citroen и Renault.

В аварии пострадала 22-летняя водительница Citroen. После оказания медицинской помощи девушку отпустили.

Все участники ДТП были трезвы.

Сотрудники областной Госавтоинспекции напоминают, что водителям важно держать на дороге дистанцию и боковой интервал. Кроме того, необходимо оперативно реагировать, если кто-то из участников дорожного движения затормозил или начал поворачивать.