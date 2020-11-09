Бюст основателю женской учительской школы Павлу Максимовичу откроют в Твери

Бюст Павлу Максимовичу. Фото: ассоциация выпускников ТвГУ, alumni.tversu.ru

В среду, 11 ноября, во дворе ректората Тверского госуниверситета на Желябова, 33 состоится торжественное открытие памятника основателю женской учительской школы Павлу Павловичу Максимовичу.

Тверская женская учительская школа была основана членом Земской управы и общественным деятелем Павлом Максимовичем на собственные средства. Она была открыта 1 декабря 1870 года. Обучение в школе было бесплатным, что дало возможность получить образование даже крестьянским детям.

После революции, в 1919 году женская учительская школа стала Тверским институтом народного образования, в 1921 году - Тверским педагогическим институтом. С 1971 года существовала как Калининский государственный университет. Современный преемник школы Максимовича - ТвГУ.

Бюст Павлу Максимовичу откроют 11 ноября в 12:00. После торжественной церемонии в тверском госуниверситете состоится круглый стол на тему «Перспективы развития системы образования в Тверской области».