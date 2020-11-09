"Черные лесорубы" в Тверской области напилили берез на 290 тысяч рублей

Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

В Калязинском районе сотрудники правоохрантельных органов выявили факт незаконной рубки леса около деревни Ремнево.

Установлено, что неизвестные незаконно спилили на землях государственного фонда РФ 10 берез, причинив ущерб более 290 000 рублей.

В ходе розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались жители Калязинского района 29 и 35 лет. Мужчины сознались в содеянном и пояснили, что спиленную древесину они вывезли к себе на участок и собирались использовать для собственных нужд.

У них изъяты стволы деревьев, бензопила и автомобиль "Газель".

По данному ч. 3 ст. 260 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.