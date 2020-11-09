Два человека пострадали в массовом ДТП на Волоколамском проспекте в Твери

Четыре автомобиля столкнулись на Волоколамском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Массовое ДТП из четырех автомобилей произошло вечером, 8 ноября, на Волоколамском проспекте, около дома №25.

Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди стоящим транспортым средством, остальные собрались по цепочке.

В результате ДТП пострадал водитель одной из авто и 15-летняя девушка-пассажир. Угрозы жизни нет.

Госавтоинспекция напоминает, что водители во время движения должны соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.