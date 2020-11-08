Постер сериала. Фото: vk.com/eramedvedey

Известный тверской актер Тарас Кузьмин снялся в сериале о киберспорте "Эра Медведей". Об этом Тарас сообщил на своей страничке в соцсети.

Специально для тех, кто киберспортом (соревнованиями на основе видеоигр) совсем не интересуется, Тарас Кузьмин сообщает, что "Эра Медведей" - еще и драма и экшн, а значит - кино для всех.

Сериал снимает режиссер Роман Ярославцев, он также режиссировал сериалы "Куба" (2016), "Вспышка" (2019), "Королева игры"(2014). В главных ролях, кроме Тараса Кузьмина, Сергей Марин, Александра Дроздова, Кирилл Зайцев, Григорий Некрасов и другие актеры, чья востребованность в кино и сериалах сегодня растет.

Сюжет многосерийной картины повествует о 38-летнем Илье, который когда-то был звездой киберспорта, но давно расстался с ним. Илья узнает, что его дочь пошла по стопам отца - стала киберспортсменкой. Но любой спорт, как и сама жизнь, не так прост. Героев ждут испытания жестокостью и болью. А Илье еще предстоит вернуть себе славное имя крутого киберспортсмена. Сериал имеет возрастное ограничение: 16+.

Первый сезон сериала сейчас можно увидеть в интернете. Тарас Кузьмин поздравил всех с премьерой и поблагодарил коллег за "крутую атмосферу".