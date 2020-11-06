Тверской тренер по акробатике получил звание Заслуженного работника физкультуры РФ

Виталий Лилин с воспитанниками. Фото: ПТО

Указом Президента Владимира Путина звание Заслуженный работник физической культуры РФ присвоено тренеру тверской комплексной спортивной школы олимпийского резерва № 2 Виталию Лилину.

Виталий Лилин - тренер высшей категории, мастер спорта СССР, стоял у истоков тверского акробатического спорта. Преподает ребятам прыжки на батуте и акробатические прыжки на дорожке. Из-под его крыла вышли более сорока мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта СССР.

Трое воспитанников тренера являются членами российской сборной по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойному минитрампу.

С присвоением почетного звания Виталия Лилина поздравил глава региона.

- Победы Ваших воспитанников на российских и международных соревнованиях стали важным вкладом в укрепление спортивной славы Тверской области, - отметил Игорь Руденя и выразил надежду, что тренерский талант и энергия Виталия Лилина воспитают еще не одно поколение чемпионов.