Сахар, чай, вермишель: что еще подорожало в Тверской области

Сильнее всего выросли в цене вермишель, сахар, чай, яйца и сметана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Тверьстата, за неделю с 27 октября по 2 ноября в региона больше всего подорожала вермишель, а также сахар и чай.

Вермишель прибавила в цене 5,5% (килограмм стоит в среднем около 86,5 рублей). Чай и сахар-песок подорожали на 4,2%. Килограмм байхового чая стоит в магазинах около 1111 рублей, кило сахарного песка – порядка 46,4 рублей. Отметим, сахар дорожает уже давно: тенденция сохраняется несколько недель.

Поднялись в цене также куриные яйца (+4,1%), сметана (+3,7%), подсолнечное масло (+2,7), белокочанная капуста (+1,4%).

Подешевели за неделю полукопченая колбаса (-4,2%), яблоки (-4,1%), свинина (-3,1%), овощные детские консервы (-3%), шоколадные конфеты (-2,8%).