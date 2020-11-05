Гвинейские облачные колокольчики расцвели в Твери

Облачный колокольчик. Фото: Ботанический сад ТвГУ, vk.com/hortus

В "Зеленом доме" - оранжерее Ботанического сада ТвГУ - расцвели экзотические орхидеи. Mediocalcar decoratum -так называется этот цветок на языке ботаники. Но чаще всего его зовут "облачным колокольчиком".

Дело в том, что цветки Mediocalcar decoratum действительно похожи на маленькие колокольчики яркого апельсиново-оранжевого цвета. А растет эта орхидея в горных лесах Новой Гвинеи, которые называют облачными из-за высокой влажности и частых туманов. Потому и колокольчик стал "облачным".

- Увидеть Mediocalcar decoratum в обычном цветочном магазине нельзя, эта орхидея требовательна к условиям выращивания, - рассказывает Ботанический сад на своей страничке в соцсети.

Оранжевые колокольчики, которые расцвели в Твери - подарок нашему Ботаническому саду от Ботанического сада МГУ.