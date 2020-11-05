В Твери запретили сайты с приборами для замедления работы счетчиков
Фото: Александр ГЛУЗ
Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявлено восемь сайтов по продаже приборов для остановки и замедления работы счетчиков расхода электроэнергии. Ресурсы также содержали информацию о способах уменьшения водо-, тепло- и газопотребления.
Доступ к ресурсам не предусматривал регистрацию.
Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Заволжским районным судом г. Твери требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.