В Твери запретили сайты с приборами для замедления работы счетчиков Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявлено восемь сайтов по продаже приборов для остановки и замедления работы счетчиков расхода электроэнергии. Ресурсы также содержали информацию о способах уменьшения водо-, тепло- и газопотребления.

Доступ к ресурсам не предусматривал регистрацию.

Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Заволжским районным судом г. Твери требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.