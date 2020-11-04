Игорь Руденя и Геннадий Ломака обсудили итоги ремонта дорог в Бологовском районе

Игорь Руденя и Геннадий Ломака обсудили дорожный ремонт в Бологовском районе. Фото: ПТО.

На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава Бологовского района Геннадий Ломака доложил о проделанной работе. Удалось привести в порядок часть дорог и дворов.

Полностью завершили ремонт проезжей части от улицы Вокзальная до стеклозавода имени Луначарского в поселке Березайка. Протяжённость участка, который восстановили – 555 метров.

На Куженкинском шоссе от улицы Кирова до 1-й Замостинской улицы в Бологое работы выполнили на 87%. Длина отрезка – 2,1 километра.

Также завершили ремонт во дворах двух многоэтажек в микрорайоне «Заозерный» и обустройство тротуара на улице Дзержинского.

Другие вопросы встречи – начало отопительного сезона в муниципалитете и платежи за поставки газа.