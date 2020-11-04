Живодера из Кимр Тверской области привлекут к ответственности

В Тверской области хозяина собаки могут привлечь за жестокое обращение с животным. Фото: Виктория МИНАЕВА

3 ноября в соцсетях появились фотографии собаки, которую хозяин привязал к столбу на улице Коммунистическая в Кимрах и нанёс ей глубокие раны. Кимряки пишут в комментариях, что владелец и раньше избивал четвероного друга. Неравнодушные жители написали заявление в полицию. Правоохранительные органы откликнулись на обращение – с хозяином животного общаются полицейские.

К работе подключился участковый. По факту жестокого обращения с животным проводят проверку, назначена экспертиза. Собака находится в ветклинике, ей сделали операцию.

Владелец собаки привязал животное и жестоко избил. Фото: группа в соцсетях «Подслушано Кимры» – ВК/podslushano_kimrskiy_raion.

В действиях мужчины, которому принадлежит питомец, усматривают признаки преступления по 245-й статье УК РФ. На данный момент стражи порядка выясняют все обстоятельства этого инцидента.