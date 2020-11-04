Постановление об установке памятника Михаилу Тверскому и Анне Кашинской подписал глава Твери

Перед новым зданием ЗАГСа в Твери планируют установить памятник Михаилу Тверскому и Анне Кашинской. Фото: ПТО.

Постановление за подписью Алексея Огонькова появилось 3 ноября. Документ опубликован на сайте Администрации Твери.

Скульптурная композиция, посвященная святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской, будет установлена перед зданием нового Дворца бракосочетаний на Свободном переулке, 5. В советское время там был автовокзал.

Заказ и монтаж памятника возьмет на себя отдел записи актов гражданского состояния Тверской области. Он же в дальнейшем будет содержать и поддерживать состояние объекта.

Напомним, на данный момент внутри нового здания областного ЗАГСа идет ремонт. Работы по восстановлению фасада уже закончены. Дворец бракосочетаний планируют открыть уже в этом году.