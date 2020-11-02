В Твери госавтоинспекторы остановили водителя с сильным похмельем

Накануне мужчина изрядно выпил, а утром сел за руль Фото: УГИБДД России по Тверской области
В Твери на улице Орджоникидзе госавтоинспекторы в рамках мероприятия "Контроль трезвости" остановили водителя на автомобиле "ВАЗ". При разговоре с молодым человеком, который управлял легковым автомобилем, сотрудники ГИБДД почувствовали сильный запах алкоголя.
Водителю предложили пройти медосвидетельствование.
- Алкотестер показал результат 0,06 г этанола на литр выдыхаемого воздуха, - рассказали инспекторы УГИБДД России по Тверской области в программе "Патруль 69".
Молодой человек сознался, что накануне выпил пол-литра водки, утром плохо позавтракал и сел за руль.
В отношении нарушителя составлен административный материал. Его ждет лишение прав и крупный штраф.