Миниатюрная рыжеволосая женщина пропала в Тверской области

Женщину ищут с 24 октября Фото: ВПСО "Сова"

Лидия Владимировна Разумова, 1944 года рождения, пропала 24 октября в Зубцовском районе Тверской области.

Днем женщина ушла из дома в деревне Аболешево, Столипинского сельского поселения и пропала.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети. Пропавшая ростом около 150 см, волосы рыжие с сединой собраны в пучок, худощавого телосложения. Предположительно, одета в красную болоньевую безрукавку, куртку серо-зеленого цвета с капюшоном, темные резиновые сапоги. С собой - рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(904)001-53-16, 8(915)722-55-66 или 102.