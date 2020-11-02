Торговое предприятие уличили в сбросе сточных вод в Тверской области

В Тверской области предприятие уличили в сбросе сточных вод Фото: Аца КОШТЭ

Сотрудники экологического надзора Минприроды Тверской области проверили поступившую информацию о сбросе сточных вод торговым предприятием в Кимрах. Здание расположено по улице 50 лет ВЛКСМ. Там и был обнаружен сброс сточных вод с территории гипермаркета на почву.

- Также осмотрена водоохранная и береговая зоны Волги, но попадание сточных вод в реку не зафиксировано, - уточнили в Минприроды. На иместе были отобраны образцы почвы и сточной воды для определения размера вреда объектам окружающей среды.

Выяснилось, что причиной излива сточной воды явился выход из строя насосов на КНС, принадлежащей гипермаркету. Их обещают заменить 6 ноября. До указанной даты сточные воды будут откачиваться ассенизаторской машиной.

По результатам проведенного рейда будет принято процессуальное решение, а также установлен вред, причиненный окружающей среде. Ситуация находится на контроле Минприроды.