Стала известна программа «Ночи искусств» в музеях Твери и Тверской области

«Ночь искусств» в музеях Тверской области пройдёт онлайн. Фото: группа в соцсетях Тверского государственного объединенного музея – ВК/tvermuzeum.

В этом году «Ночь искусств» в музеях пройдёт в формате онлайн под девизом «Искусство объединяет». Тверской государственный объединенный музей представил афишу «Ночи».

В 10:00 Вышневолоцкий краеведческий музей представит видеопрезентацию первого в Тверской области открытого хранилища бытового и художественного стекла ХIX-XXI веков.

В 11:00 Музей тверского быта в онлайн-режиме проведёт мастер-класс по рисованию шерстью «Осенняя сказка». Организаторы расскажут, как создать яркую осеннюю картину, которая будет напоминать о великолепии красок природы в это время года.

В 12:00 Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея опубликует в сети итоги конкурса «Рисуем с музеем». А узнать историю и программы музейного филиала, которому в этом году исполнилось 15 лет, возможно на презентации в 14:00.

В 15:00 в честь 75-летия Великой Победы Музей Калининского фронта представит онлайн-презентацию «Стальные дороги Калининского фронта». Она рассказывает о подвигах служащих Калининской железной дороги.

В 16:00 Конаковский краеведческий музей также в режиме онлайн расскажет «Историю фаянсового завода в Конакове». Как знаменитое на весь мир фарфорово-фаянсовое производство, основанное в 1809, пережило моменты триумфа и обанкротилось.

В Тверском объединенном музее уточнили, что после трансляции материалы останутся доступны на интернет-ресурсах учреждений.