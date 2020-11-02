В День народного единства в Твери пятнадцать минут будут звонить колокола

Верующие отметят День в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Фото: Виктория ТУШКОВА

4 ноября, в ближайшую среду, Тверская область вместе со всей страной будет праздновать День народного единства. В этот же день верующие отметят День в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

В храмах Тверской области с соблюдением социальной дистанции и масочного режима в этот день пройдут праздничные службы. А ровно в полдень на 15 минут Тверская область погрузится в колокольный звон.

- Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий призвал верующих в этот день к усиленной молитве, делам милосердия и сугубому посту, - сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Сам владыка в этот день проведет службу в церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Медное. Для верующих оттуда будет вестись прямая трансляция на YouTube-канале митрополита «Пастырский дневник».