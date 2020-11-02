В Твери женщина вышла из магазина в неоплаченной куртке

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился директор магазина спортивной одежды. Заявитель сообщил, что неизвестная совершила кражу куртки стоимостью более 10 000 рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в примерочной женщина надела куртку поверх своей одежды и, минуя кассы, вышла из магазина.

Личность подозреваемой установили. Ею оказалась 35-летняя местная жительница. Подозреваемая рассказала, что куртку продала, а деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Полицейские не исключают, что женщина может быть причастна ещё к четырём эпизодам краж.