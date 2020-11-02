Останки пяти солдат обнаружили поисковики в Тверской области

Поисковики подняли останки пяти солдат Фото: Андреапольский-краеведческий музей

В прошедшие выходные андреапольский поисковый отряд "Подвиг" имени С. В. Морозова провел поисковую работу в окрестностях урочища Жаберо Андреапольского муниципального округа Тверской области.

Поиски на участке в общей сложности длились две недели. Поиковикам удалось обнаружить останки пяти советских солдат из состава воевавшей здесь осенью 1941-го 133-й стрелковой дивизии.

- К сожалению, медальон обнаружен лишь один, деревянный образца 1925 года, да и тот пустой, - рассказал в группе Андреапольского краеведческого музея в соцсети командир андреапольского поискового отряда "Подвиг" Валерий Линкевич.

Без уникальных находок не обошлось: при останках одного из военнослужащих, в пластмассовой коробочке из-под зубного порошка ("мыльнице") находилась сложенная вдвое по кольцу-перемычке медаль "За боевые заслуги".

Теперь поисковикам предстоит провести кропотливую архивную работу, чтобы установить данные ее владельца.