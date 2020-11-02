В Тверском театре драмы грядет самая масштабная премьера десятилетия

Артисты Александр Крайнов и Иоланта Мельникова играют главные роли в спектакле «Невольники». Фото: Тверской академический театр драмы/tatd.ru.

Как уточняют в анонсе, подготовка к спектаклю начала ещё два года назад. Мебель и реквизит – это копия предметов быта палат бояр Романовых, художники создали 10 картин оформления сцены. Сшито около сотни сложных исторических костюмов, украшенных ювелирной вышивкой. Созданы авторская музыка, свет, спецэффекты и танцы.

В постановке занята большая часть труппы театра, центральные роли играют артисты Иоланта Мельникова и Александр Крайнов. Иоланта Мельникова также выступила автором инсценировки и режиссёром-постановщиком сценического произведения.

В пресс-релизе театра подчеркивают, что особую роль в «Невольниках» играет музыка. Она дополняет рассказ о превратностях женской судьбы.

Напоминаем, что вход в театр возможен только в маске. Билеты продаются на 50% мест в зале.