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Памятник летчику в Кашине Тверской области испачкали не люди, а птицы

Стелу уже привели в порядок
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Стелу уже привели в порядок Фото: администрация Калязинского района

Стелу уже привели в порядок Фото: администрация Калязинского района

В Кашине испорченный портрет летчика на стеле в парке Победы проверили специалисты. На место были вызваны представители химической лаборатории УМВД из Твери. Соскобы вещества были отправлены на экспертизу.

Предварительно установлено, что вещество органического происхождения, скорее всего это помет птиц. Точное заключение будет сделано после получения окончательных результатов экспертизы.

- Сейчас стела Герою в порядке. Никаких других признаков вандализма на всех мемориальный объектах в Парке не обнаружено, - сообщили в администрации Калязинского района.

По данному факту следователи проводят проверку.