Пес Грей пробежал 200 километров от Смоленска до Тверской области в поисках хозяина

На протяжении долгих 20 дней Вячеслав Киселев искал своего верного друга - драхтаара по кличке Грей. 10 октября во время охоты на границе Калужской и Смоленской областей пес потерялся.

Хозяин не терял надежду: прочесывал лес, оставлял в лесных массивах свои вещи, надеясь на острый нюх четвероногого друга. Но напрасно - пес не возвращался. Вячеслав написал пост-призыв о помощи в соцсетях. И след нашелся.

- Выяснилось, что каким-то образом дратхаар Грей очутился в Тверской области, в городе Белом. Это примерно в двухстах километрах от места пропажи (напрямую через лес), - пишет "Бельская правда" в соцсети.

Неравнодушные люди приютили Грея в районе Желтых Песков, но пес убежал. Потом Грея видели в Белом, а дальше след обрывался.

И вот 29 октября в одной из нелидовских групп пользователи написали, что блуждающую в лесу собаку видел охотник. Грей забрел на пилораму в деревне Кривцово. Когда об этом сообщили хозяину, он, не раздумывая ни минуты, выдвинулся в дорогу. Проехать предстояло 400 километров.

- Мы выехали в Тверскую область ближе к вечеру, - рассказал Вячеслав. - Добирались долго. Когда приехали на место, увидели Грея. Он был худой, изможденный, весь в репейнике, на шее глубокая рана, порвано ухо. Но главное - живой!

Хозяина пёс узнал сразу, запрыгнул в машину и вместе с Вячеславом вернулся домой.

- Спасибо всем неравнодушным! Друг нашелся! Друг дома! - поблагодарил Вячеслав Киселев всех, кто принимал участие в поисках, помогал, надеялся и верил.