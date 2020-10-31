Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент из Красного Холма

Вертолетом санавиации в Тверь доставили пациента из Краснохолмской ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

30 октября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери.

В 15:08 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Краснохолмского муниципального округа для оказания неотложной помощи.

В 17:59 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.