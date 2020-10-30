Под Тверью уборщица украла из магазина стройматериалы

Злоумышленницу задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился директор магазина в селе Беле-Кушальское под Тверью. Мужчина сообщил, что из его магазина похищены обрезные доски. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка опросили персонал магазина и установили, что к краже причастна 56-летняя ранее судимая женщина, работающая уборщицей в данном магазине.

Подозреваемая рассказала, что собиралась использовать похищенный материал для собственных нужд и попросила родственников его перевезти.

За кражу фигуранке грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.