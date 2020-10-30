Пятизвездочный теплоход-гостиница "Мустай Карим" причалил к пристани в Твери

Новейший круизный теплоход "Мустай Карим" пришвартовался в Твери Фото: vk.com/lifepafniya

Новейший круизный теплоход "Мустай Карим" пришвартовался в Твери 30 октября и сразу привлек внимание горожан. Фотографии жители постили в соцсетях.

Уникальный для России теплоход отличает нестандартная конструкция. Он представляет собой пятизвездочный отель на воде. К услугам отдыхающих: номера с панорамными окнами и балконами, сауна, фитнес-зона, СПА, библиотека, бары, рестораны.

Лайнер длиной 141 метр, имеет 329 посадочных мест, оснащен новейшим навигационным оборудованием и может развивать скорость до 22,5 км/ч.

Теплоход принадлежит классу "Водоход.Люкс". Он был спроектирован Морским Инженерным бюро и построен на верфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Впервые его спустили на воду в 2019 году.

Имя лайнер получил в честь Народного поэта Башкирской АССР Мустая Карима.