Школу физического здоровья для женщин организовали в приходе Ксении Петербургской в Твери

Занятия будут проводиться за пожертвования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школу физического здоровья организовали в приходе храма Ксении Петербургской в Твери.

"Приход блаженной Ксении Петербургской приглашает барышень любого возраста в "Школу физического здоровья" - гласит объявление. Занятия там будут проходить в понедельник, среду и пятницу. Первая организационная встреча состоится в понедельник, 2 ноября, в 18:00 в здании общежития на улице Паши Савельевой, 19 (вход с обратной стороны).

Обучающихся ждут занятия физкультурой с элементами фитнеса и консультации по питанию и коррекции веса. Физкультурницам помогут составить здоровое меню и научат правильно считать калории. Проводиться занятия будут за пожертвования.

Узнать все подробности и записаться на занятия можно по телефону: 8-980-633-73-40.