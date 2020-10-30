"Шкода" влетела в бетонный блок в Тверской области, два человека в тяжелом состоянии

Перед машины буквально смяло, пострадали водитель и пассажир. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Два человека серьезно пострадали в ДТП в Удомельском районе Тверской области: "Шкода Октавия" протаранила большой бетонный блок. Авария произошла 30 октября около 15:00 на улице Черемушки села Молдино, у дома №200.

Передняя часть машины от удара превратилась в груду металла. В момент ДТП в авто находились двое мужчин: 36-летний водитель и 49-летний пассажир. Оба находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в Центральную медсанчасть №141 Удомли.

Водителю диагностировали черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги. У пассажира также черепно-мозговая травма, перелом обеих ног и правой руки.